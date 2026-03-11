Новый Renault Bridger выйдет на рынки Азии и Африки. Renault продолжает расширять присутствие за пределами Европы и в рамках этой стратегии представила концептуальный кроссовер Bridger. Серийная версия модели появится уже в следующем году и должна стать одним из ключевых продуктов на международных рынках, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый концепт-кар отличается рубленым экстерьером. Ключевые элементы дизайна - запасное колесо, закреплённое на пятой двери, интегрированная подсветка логотипа Renault в передней части и аэродинамические колёсные диски. Автомобиль имеет компактные размеры: его длина не превысит 4 метров. Вместе с тем производитель заявляет о 200 миллиметрах свободного пространства для ног пассажиров второго ряда и багажном отделении объёмом 400 литров.

Технические характеристики пока не раскрываются, но уже известно, что серийный Bridger построят на модульной платформе RGMP Small. Архитектура универсальна и позволяет устанавливать традиционные ДВС, гибридные системы и полностью электрические силовые установки. Разработка модели ведётся в Индии - этот рынок станет для кроссовера первым, затем последуют страны Африки и Ближнего Востока.