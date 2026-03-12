Выяснилось, в какой модели Toyota обнаружился опасный брак

В Toyota Highlander пассажиры могут получить травму спины. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявило об отзыве компанией Toyota 550 тыс. автомобилей. Причиной сервисной кампании стал дефект механизма спинок сидений, который может не фиксироваться, что увеличивает риск травм.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщили в NHTSA.

Сервисная кампания распространяется на автомобили Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021−2024 годов выпуска. Причина - спинки сидений второго ряда могут не фиксироваться при регулировке. Как сообщили в NHTSA, официальные дилеры проведут бесплатную замену возвратных пружин в механизмах откидывания.