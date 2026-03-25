Hyundai обновил самый доступный кроссовер

Hyundai представил обновленную версию Exter. Внедорожник получил небольшие изменения в дизайне и ряд полезных технологий, но при этом остался одним из самых доступных компактных в своем классе.

Hyundai Exter, дебютировавший в 2023 году, все еще выглядит современно, но это не помешало выпустить обновленную версию в Индии. Компактный внедорожник получил легкие визуальные доработки и новую отделку салона, сохранив при этом доступную цену. Спереди Exter остался с раздельными светодиодными фарами с H-образной графикой, но бампер стал новым.

Боковая проекция автомобиля отличается увеличенными пластиковыми элементами колесных арок, визуально напоминающими расширители крыльев, а также новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Задняя часть автомобиля отличается новым спойлером на крыше, выполненным в виде двойного крыла, более простой декоративной панелью между задними фонарями и обновленным бампером. Расширенная цветовая палитра теперь включает варианты "Золотистая бронза" и "Титаново-черный матовый".