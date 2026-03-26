Hyundai и Honda угоняют чаще, чем другие автомобили
Названы топ-10 самых угоняемых автомобилей. Согласно данным Национального бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования США (NICB), в 2025 году количество угонов автомобилей снизилось на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Как показывает статистика, встране каждые 48 секунд угоняют по одной машине, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Популярностью среди угонщиков пользуются не дорогие экзотические автомобили вроде Dodge Challenger, за которыми раньше охотились похитители. Самым угоняемым автомобилем являются скромный Hyundai Elantra, а также сравнительно недорогие Honda Accord и Hyundai Sonata.
Автомобили корейских марок Kia и Hyundai входят в десятку самых "востребованных" со стороны автоворов, но обе компании зафиксировали снижение числа угонов. Таким образом, обновления программного обеспечения и другие меры, предпринятые автопроизводителями, похоже, сработали.
Общий топ-10 выглядит так:
- Hyundai Elantra: 21 732 шт.
- Honda Accord: 17 797 шт.
- Hyundai Sonata: 17 687 шт.
- Chevrolet Silverado: 16 764 шт.
- Honda Civic: 12 725 шт.
- Kia Optima: 11 521 шт.
- Ford F-150: 10 102 шт.
- Toyota Camry: 9833 шт.
- Honda CR-V: 9809 шт.
- Nissan Altima: 8445 шт.
