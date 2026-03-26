Lamborghini хочет выпустить недорогое компактное купе

В гамме Lamborghini появится четвертая модель.

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил: в модельном ряду итальянского бренда сегодня не хватает двухдверного "гран туризмо" - кузова, с которого началась история марки. В блажайшее время такой автомобиль появится, а в качестве прототипа выступит концепт Lanzador.

"Когда мы рассматривали возможность появления четвертой модели, мы проверили все сегменты, а также подсегменты, в которых мы не представлены", - заявил журналистам Стефан Винкельманн.

Первыми продуктами Lamborghini были элегантные "гран-туризмо" 350 GT и 400 GT. В 2014 году компания представила концепт аналогичного формата, получивший название Asterion, но до серийного выпуска дело не дошло.