Nissan избавится от 11 моделей автомобилей

Nissan снимет с производства 11 моделей автомобилей из-за низких продаж. В результате реструктуризации, в портфеле японской компании останется 45 моделей. Сейчас их насчитывается 56.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает The Drive.

Стратегия, рассчитанная на долгосрочную перспективу, также включает объединение моделей в семейства для снижения затрат и внедрение технологий искусственного интеллекта. Под сокращение попадут "низкоэффективные модели", но культовые спорткары Z и GT-R останутся в линейке бренда.

Nissan также уточнил фокус на ключевых рынках: США, Япония и Китай - Европа в этот список не вошла. Компания ожидает устойчивого роста и планирует продавать 1 млн автомобилей в год на рынке США к 2030 году, что на 7,97% больше, чем было продано в 2025 году.

Ключевым элементом будущего станет искусственный интеллект, который будет использоваться в системах помощи водителю и управлении автомобилем. К 2030 году Nissan намерен оснастить технологиями ИИ 90% своего модельного ряда.