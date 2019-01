"Seks simvolu" sayılan Meqan aparıcılığa başlayır - FOTOLAR

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Dünyanın seks simvolu hesab edilən, fantastik filmlərə çəkilən aktrisa Meqan Foks aparıcılığa başlayır.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, o, "Travel Channel"da (Səyahət kanalı) sənədli veriliş aparacaq.

32 yaşlı aktrisanın verilişinin adı "Legends of the Lost with Megan Fox" (Meqan Foksla unudulmuşların əfsanələri) adlanır.

Bu barədə məlumatı Meqan özü sosial şəbəkədə verib.

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.