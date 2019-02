Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Dünya şöhrətli aktrisa Ancelina Coli uzun müddət sonra 6 övladı ilə birlikdə şəkil çəkdirib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, 43 yaşlı Hollivud ulduzu övladları ilə birlikdə Nyu-Yorkda film nümayişində iştirak edib.

"The Boy Who Harnessed The Wind" filminin nümayişinə qatılan Coli övladları - Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara and Maddox - ilə səmimi poza verib.

Onun ən böyük uşağının 17 yaşı var.

