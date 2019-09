"İrəli" İctimai Birliyi tərəfindən uzun müddətdir davam edən SAY hərəkatının

növbəti "SAY:Unity" layihəsi baş tutub.

Açıq hava şəraitində qurulan yaşayış çadırlarında qalan iştirakçılar gənclərlə iş üzrə

aparılan inkişafetdirici fəaliyyətlərin cəmiyyət üçün rolu və gələcəkdə onlara nə kimi

imkanlar yarada biləcəyi haqqında daha ətraflı məlumatlar əldə ediblər. Ümumilikdə

layihə çərçivəsində gənclərə vahid komanda halında işləmək, komanda quruculuğu,

komanda əhval-ruhiyəsinin artırılması istiqamətləri üzrə təlimlər keçirilib. Komanda

quruculuğu haqqında danışılarkən "Effektiv komandanın səciyyəvi xüsusiyyətləri,

Komandanın inkişafı və birliyi, Konstruktiv Kommunikasiya" haqqında ətraflı olaraq

layihə iştirakçılarına məlumatlar verilib.

"İrəli" gənclərinin təşəbbüsü nəticəsində baş tutan "SAY: Unity" layihəsi "İrəli"

İctimai Birliyinin SAY hərəkatı adı altında keçirdiyi sayca 8-ci layihədir.

Azərbaycanın Quba rayonunda baş tutan layihədə 50-ə yaxın gənc iştirak edib.

Layihə çərçivəsində Azərbaycanın atributlarını özündə əks etdirən 6 komanda

("Alov", "Muğam", "Kəpəz", "Nar", "Qobustan" və "Xarı Bülbül") müxtəlif

fəaliyyətlər üzrə bir-biri ilə mübarizə aparıblar.

Maarifləndirici əhəmiyyət daşıyan bu layihənin produktiv olması əsas məqsəd olub

və çərçivəsində praktiki sessiya: komanda təqdimatları baş tutub və bir neçə fərqli

istiqamətlər üzrə komandalar yarışıblar. Layihənin növbəti günlərində Hiking və

həmrəylik oyunları keçirilib. Eyni zamanda ip dartma, Voleybol və futbol yarışı

keçirilib, praktiki sessiyada komandalar hazırladıqları rəqsləri təqdim ediblər.

Düşərgə müddətində "İrəli" İctimai Birliyin sədri MirHəsən Seyidov gənclərlə

birlikdə olub və öz çıxışında komanda halında işləməyin, birlik olmağın vacibliyini

vurğulayaraq gənclərlə müxtəlif müzakirələrdə iştirak edib. "Ölkə başçısı hər zaman

gəncləri qətiyyətlə dəstəkləyir. Dövlət siyasətinin əsasında gənclərin milli ruhda,

vətənpərvər, təhsilli və sağlam gənc kimi yetişməsi ana məqsəddir. Gənc kadrların

yüksək vəzifələrə təyin olunması, istedadlı gənclərimizin ölkəmizdə və xaricdə

qazandıqları nailiyyətlər, Azərbaycanı uğurla təmsil etməsi məhz uğurlu dövlət

gənclər siyasətinin bariz nümunəsidir"-deyə, sədr bildirib.

Qeyd edək ki, "İrəli" İctimai Birliyi bundan öncə də hər il "SAY: Support of

Azerbaijan Youth" hərəkatı adı altında "SAY:Könüllülük Akademiyası", "SAY:

Green", "SAY:Multikulturalizm", "SAY:Volunteering Festival", "SAY:Solidarity",

"SAY:All Star" və "SAY:Cümhuriyyət" kimi böyük layihələri həyata keçirib və 500-ə

yaxın gənci öz ətrafında toplayıb.



