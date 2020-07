Silk Way Group pandemiya zamanı tibbi yüklərin aviadaşımasını üzrə 100-dən çox çarter reysi həyata keçirilib

Silk Way Group koronavirus pandemiyası zamanı Azərbaycan Respublikası hökumətinin bütün təşəbbüslərini dəstəkləmək məqsədilə fərdi qoruyucu vasitələr və tibbi avadanlıqların hava gəmiləri ilə nəql edilməsini dəfələrlə həyata keçirib. Qeyd etmək lazımdır ki, pandemiya şəraitində Silk Way Group-un təyyarələri tibbi təyinatlı yüklərin MDB, Mərkəzi və Şərqi Avropa, Asiya, eləcə də Şimali və Cənubi Amerika ölkələrinə çatdırılması üzrə 100-dən çox çarter reysini icra edib.

İllər keçdikcə Silk Way Group genişlənib və tədricən yalnız aviasiya ilə deyil, həm də yük daşıması ilə əlaqəli olmayan sahələrdə fəaliyyət göstərən bir sıra törəmə şirkətləri də öz adı altında bir araya gətirib. 2019-cu ilin sonunda şirkətlər qrupunun səhmdarı və rəhbərliyinin verdiyi strateji qərara əsasən yenidən qurulma prosesinə başlanılıb. Silk Way Group-un bütün fəaliyyətlərini birbaşa hava yük daşımalarının həyata keçirilməsinə yönəltmək məqsədi ilə şirkətlər qrupunun əsas olmayan aktivlərin satışı həyata keçirilib. Bu prosesin nəticəsi olaraq, Silk Way Group yük daşımalarının icrası və təyyarələrin uçuş qabiliyyətini təmin edən üç şirkətdən ibarət olub: Silk Way Airlines, Silk Way West və Silk Way Technics.