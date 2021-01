2021-ci ilin ən çox gözlənilən filmləri açıqlanıb

2021-ci ilin ən çox gözlənilən filmləri seçilib.

"Variety" nəşri siyahını dərc edib.

Seçimə həm yeni buraxılışlar, həm də keçən il çıxması lazım olan, lakin koronavirus pandemiyası səbəbindən premyerası təxirə salınan filmlər daxil edilib.

Yaz aylarında "Coming 2 America", "Raya and the Last Dragon" cizgi filmi və "The Sopranos" serialının prikveli olan "The Many Saints of Newark" kriminal dramının yayımlanması gözlənilir. Əlavə olaraq, "Morbius" filminin, "Godzilla vs. Kong" fantastik filmi, "Black Widow" və "The Fast and the Furious" aksiyon filminin buraxılışı olacaq.

Yay premyeraları arasında nəşr aşağıdakıları açıqlayıb: "Ghostbusters: Afterlife", "In the Heights", "Minions: The Rise of Gru", "The French Dispatch", "Venom: Let There Be Carnage", "Space Jam: A New Legacy", "Top Gun: Maverick", "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", "Candyman Jungle Cruise" və "The Suicide Squad".

Payızda "Dune", "The Last Duel", "Three Thousand Years of Longing", "Mission: Impossible 7" və "Elvis" bioqrafik filminə baxmaq tövsiyə olunur.

Qışda "West Side Story", "Spider-Man 3", "Nightmare Alley", "Matrix 4", "Macbeth" və "Annette" kimi filmlərin premyeraları gözlənilir.