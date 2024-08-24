https://news.day.az/azerinews/1683873.html "Mehmed Fetihler Sultanı"nda yeni simalar - FOTO
"Mehmed Fetihler Sultanı"nda yeni simalar - FOTO
"Mehmed Fetihler Sultanı" serialına yeni aktyorlar daxil olacaq.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, layihədə Corel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut, Vilma Elles rol alacaqlar.
Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Serkan Çayoğlu canlandırır.
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