"Mehmed Fetihler Sultanı"nda yeni simalar

"Mehmed Fetihler Sultanı" serialına yeni aktyorlar daxil olacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, layihədə Corel Cezayirli, Erdal Küçükkömürcü, Ufuk Karaali, Osman Soykut, Vilma Elles rol alacaqlar.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Serkan Çayoğlu canlandırır.

 