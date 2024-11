Bir çox dünya ulduzları dünyanın ən məşhurları hesab olunur, xüsusən də istifadəçilər əvvəllər bütün zamanların ən yaxşı aktyoru kimi Morqan Frimanı seçiblər.

Bu dəfə isə istifadəçilər müxtəlif fəaliyyət sahələrinin nümayəndələri arasında ən populyar ulduzu müəyyən ediblər.

Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ListChallenges portalında dərc olunan reytinqdə məşhur müğənnilər, aktyorlar, aparıcılar və hətta siyasətçilər də yer alıb.

Ancaq sənətçi fəxri birinci yerə layiq görülüb. Şübhəsiz deyə bilərik ki, onu dünyada demək olar hər kəs tanıyır, çünki onun istedadı və üslubu çoxları üçün əsl etalona və nümunəyə çevrilib. Belə bir adam 2009-cu ilin iyununda dünyasını dəyişən amerikalı müğənni Maykl Cekson olub.

Onun mahnıları musiqi sənayesini sözün əsl mənasında dəyişdirən hit olub. Bu sənətçinin fenomeni ondan ibarətdir ki, ölümündən sonra unudulmadı, əksinə, onun ifaları daha da populyarlaşdı və bir çox başqa sənətçilər bu məşhurun üslubunu təqlid etməyə çalışıblar.

Cekson saytda rekord 2925 səs toplayıb və bu ona qələbə gətirib.

İkinci yerdə eyni dərəcədə məşhur şəxs - Böyük Britaniyanın keçmiş kraliçası II Yelizaveta qərarlaşıb. Ondan çox da geri qalmayıb, cəmi 20 səs fərqi ilə bu reytinqdə bürünc qazanan müğənni Elvis Presli olub. Maraqlıdır ki, bu məşhurların hamısı artıq həyatda olmasalar da, əldə etdikləri nailiyyətlərə görə hələ də xatırlanır və hörmətlə qarşılanırlar.

Yeri gəlmişkən, istifadəçilərdən 200 namizəd arasından dünyanın ən məşhur şəxsini seçmək istənilib. Reytinqdə belə ulduzların adlarını da görə bilərsiniz: Madonna, Pol Makkartni, Lionel Messi, Conni Depp, Uill Smit, Elton Con, Ledi Qaqa, Ancelina Coli, Van Qoq, Selin Dion, Beyons və başqaları.

Maykl Cekson haqqında nə məlumdur

Maykl Cekson məşhur amerikalı müğənni, rəqqas və bəstəkardır və tez-tez "Pop kralı" adlandırılır. O, karyerasına The Jackson 5 uşaq qrupunda başlayıb və sonradan solo ifaçı kimi dünya şöhrəti qazanıb. Onun albomu Thriller (1982) dünyada ən çox satılan albom olub. Cekson yenilikçi rəqs hərəkətləri, xüsusən də məşhur "ay gəzintisi" ilə tanındı.

Nəhəng uğurlarına baxmayaraq, müğənninin həyatı çoxsaylı qalmaqallarla, o cümlədən ittihamlar və şəxsi problemlərlə dolu idi. Maykl 2009-cu il iyunun 25-də vəfat edib, lakin onun musiqi irsi yaşayır və müasir mədəniyyətə təsir etməkdə davam edir. Onun hitləri arasında "Man in the Mirror", "Smooth Criminal", "Billie Jean", "Beat It" var.