Prezident İlham Əliyev Efiopiya Prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 14-də Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Prezidenti Taye Atske Sellasiye ilə görüşüb.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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