Heydər Əliyev Mərkəzinə nadir incəsənət kompozisiyası - “Qəlbim sənindir” gətirilir! - VİDEO

Aprelin 1-dən Heydər Əliyev Mərkəzində daha bir məşhur əsər nümayiş olunacaq. Day.Az xəbər verir ki, İtaliyalı heykəltaraş Lorenso Kuinnin (Lorenzo Quinn) nəfis bohem büllurundan və 6500 illik palıd ağacından hazırlanan "Qəlbim sənindir" (My heart is yours) əsəri ilk dəfə məhz Heydər Əliyev Mərkəzində sərgilənəcək.