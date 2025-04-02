Prezident İlham Əliyevin adından Almaniya Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

Aprelin 2-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerin şərəfinə rəsmi nahar verilib.

Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.