Azad olunmuş ərazilərdə internetlə təmin edilən evlərin sayı açıqlandı

Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 4000-ə yaxın ev təsərrüfatının genişzolaqlı internetə çıxışı təmin edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-in sorğusuna cavab olaraq "Aztelekom" MMC-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işlər davam etdirilir:

"Hazırda magistral kabellərin çəkilişi işləri davam edir".

Qeyd edək ki, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON Holding) tərkibində fəaliyyət göstərən "Aztelekom" MMC "Bakı Telefon Rabitəsi" MMC, "AzEvroTel" MMC, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi "Aztelekom" İstehsalat Birliyinin Beynəlxalq Avtomat Telefon Stansiyası, Gəncə Telekommunikasiya İdarəsi, "Azərrabitəlayihə" MMC və Sumqayıt Telekommunikasiya Qovşağının ona qoşulması nəticəsində yenidən təşkil edilir.

Xatırladaq ki, uğurla yekunlaşmış "Onlayn Azərbaycan" meqalayihəsinin əsas operatoru olan "Aztelekom" genişzolaqlı və mobil şəbəkə təhlilləri üzrə qlobal şirkət "Ookla" tərəfindən "Speedtest Award for Fastest Fixed Network" (Ən sürətli Sabit Şəbəkə üzrə Speedtest Mükafatı) və rəqəmsal transformasiya məsələləri üzrə 45 illik beynəlxalq təcrübəyə sahib olan nüfuzlu "İDATE" şirkəti tərəfindən "Ev Təsərrüfatlarının Genişzolaqlı İnternetə Qoşulmasının İnkişafı ilə Bağlı Ən Yaxşı Təcrübə" (Best Practice of Home Broadband Development Award) mükafatlarına layiq görülüb. Hər iki mükafat ölkə tarixində ilk dəfə olaraq sabit şəbəkə internet provayderinə təqdim edilib.