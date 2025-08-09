https://news.day.az/azerinews/1772994.html Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh bərqərar olub - Paşinyan Ermənistan və Azərbaycan artıq Vaşinqtondakı sənədi imzalamaqla sülh bağlayıblar. Day.Az xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. "Baş verən - tarixi bir hadisədir. Mən artıq neçənci aydır deyirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə olmayacaq, sülh olacaq.
