Türkiyədə zəlzələ baş verib Türkiyənin Balıkesir şəhərinin Sındırğı rayonunda yenidən zəlzələ olub. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb. Zəlzələnin gücü 4 maqnituda, dərinliyi isə 10.97 kilometr olaraq qeydə alınıb. Təbii fəlakətin nəticələri barədə hələ məlumat yoxdur.
