Dondurmanı belə yesək, boğazımız ağrımaz
Havalar istiləşdikcə dondurma həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün əsl ləzzətdir. Lakin bu sərin ləzzətdən zövq alarkən sağlamlığa zərər verməmək üçün bəzi sadə, lakin vacib qaydalara əməl etmək lazımdır.
Day.Az xəbər verir ki, Lent.azbu mövzuda faydalı məsləhətlər təqdim edir.
Dondurmanı necə düzgün yemək lazımdır?
1. Tez yeməyin
Ən vacib qayda dondurmanı çox tez yeməməkdir. Həddindən artıq soyuq məhsulu tez bir zamanda qəbul etmək boğazı qıcıqlandıra və ya "soyuq baş ağrısı" (beyin spazmı) yarada bilər. Ona görə də böyük tikələri dişləyib dərhal udmaq əvəzinə, dondurmanı əvvəlcə ağızda bir qədər yumşaldın, sonra udun. Bu, onun orqanizm üçün daha az travmatik temperatura çatmasına imkan verəcək.
2. Dadını hiss etmək üçün bir qədər gözləyin
Dondurmanı dondurucudan çıxardıqdan dərhal sonra yemək düzgün deyil. Çünki çox soyuq olduqda dad reseptorları "donur" və dadı hiss etmək çətinləşir. Dondurmanı 5-10 dəqiqə otaq temperaturunda gözlədikdən sonra dadına baxmaq daha yaxşıdır - bu zaman onun vanil, şokolad, meyvə və ya qaymaq notları daha dolğun hiss olunur.
3. Günün ilk yarısında yeyin
Dondurma da daxil olmaqla, şirin qidaları günün birinci yarısında qəbul etmək tövsiyə olunur. Bu, bədənə daxil olan kalorilərin gün ərzində enerji kimi istifadə edilməsinə şərait yaradır.
4. Daha az yağlı növlərə üstünlük verin
Hava isti olduqda daha yüngül, yağsız dondurmaları seçmək tövsiyə olunur. Məsələn, meyvəli buzlar və sorbetlər daha az yağ ehtiva edir və eyni zamanda tərkibində maye və minerallar çox olduğuna görə susuzluğu da yaxşı aradan qaldırır.
5. Miqdarı az saxlayın və su için
Xüsusilə plombir kimi yağlı dondurmalar yüksək kalorilidir və çoxlu şəkər və yağ ehtiva edir. Həddindən artıq qəbul edildikdə ağırlıq hissi və daha çox susuzluq yarada bilər. Hətta az miqdarda dondurma yeyildikdə belə, ardından otaq temperaturunda azca qazsız su içmək məsləhətdir. Bu həm bədəndəki maye balansını bərpa edir, həm də ağızda qalan şəkəri yuyaraq dişlər üçün faydalı olur.
6. Düzgün dondurma seçin
Bəzi mütəxəssislər meyvəli buz əvəzinə südlü əsaslı dondurmaları (plombir və ya qaymaqlı növlər) seçməyi tövsiyə edir. Meyvəli buzlar daha aşağı temperaturda olduğu üçün boğaz üçün daha aqressiv ola bilər. Üstəlik, südlü dondurmalar daha yavaş əriyir və onları yeyərkən vaxt qazanırsınız. Lakin bu dondurmalar daha çox yağ ehtiva etdiyindən pəhriz saxlayanlar üçün meyvəli buz və ya sorbet daha uyğun ola bilər.
7. Əriyib yenidən donmuş dondurmanı yeməyin
Dietoloqlar bir məsələyə xüsusi diqqət çəkir: əriyib sonra yenidən dondurulmuş dondurmanı yemək qəti şəkildə olmaz. Çünki bu halda bakteriyalar yaranır və belə dondurma mədə-bağırsaq pozğunluğuna səbəb ola bilər.
