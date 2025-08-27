Gündə bir dəfə bunu etsəniz arıqlayacaqsınız
Artıq çəki atmaq üçün həftələrlə, aylarla pəhriz saxlam kifayət deyil. Bunun üçün idman hərəkətləri də mütləqdir.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müasir həyatın təlaşında məşq etmək üçün vaxt tapmaq əksər hallarda qeyri-mümkün bir iş kimi görünə bilər. Əgər siz hər gün bir dəqiqəlik məşq etməyin arıqlama sürətinizi artıracağını bilsəniz, yəqin bu məsləhətə düşünmədən əməl edərsiniz.
Bahalı idman zalı üzvlüklərinə, uzun məşqlərə və ya dəbli avadanlıqlara ehtiyac yoxdur.
Gün ərzində bu hərəkəti 1 dəqiqə etmək, ayaq əzələlərinin formalaşmasına yardım edəcək. Bu, bir növ yerində durarak yerimək hərəkətləri etməyə bənzəyir.
Telefonunuzun saatını 1 dəqiqəyə qurun və şəkildəki formada dayanın. Bu, yağ yandırmasına yardımcı olacaq.
Press hərəkətləri mütləqdir. 1 dəqiqə dayanmadan press qarın əzələlərinin yaranmasına yardım edəcək.
Arxasıüstə uzanaraq havada ayaqlarınızı hərəkət etdirmək sellülitləri aradan qaldıracaq.
Gün ərzində bacardığınız qədər piyada gəzin.
Fiziki fəaliyyətdə iştirak prosesin çox vacib hissəsidir və bu sürətli və səmərəli rejim məşq proqramınıza əla əlavədir və arıqlamaq səylərinizə kömək edir.
