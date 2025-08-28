Ən çox etibarlı işlənmiş alman MAŞINLARI
Avtomobil həvəskarları arasında alman avtomobillərinin yüksək etibarlılıq səviyyəsi və qabaqcıl mühəndis həlləri ilə seçildiyinə dair geniş bir inam var.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, alman istehsalçılarının bəzi modelləri ciddi qəzalar olmadan uzun illər xidmət edə biləcəyi üçün bunda bir həqiqət var.
Top Speed 10 çox etibarlı alman işlənmiş avtomobilini açıqlayıb. Ekspertlərin sözlərinə görə, bu modellər rəqiblərini üstələyir.
10 çox etibarlı alman işlənmiş avtomobilləri:
1. BMW 4 Series 2022-ci il
2. MINI Cooper 2019-cu il
3. Mercedes-Benz E-Class 2020-ci il
4. BMW 5-Series 2020-ci il
5. Audi A5 2019-cu il
6. BMW 3 Series 2020-ci il
7. Volkswagen Passat 2018-ci il
8. Mercedes-Benz C-Class 2020-ci il
9. Volkswagen Jetta 2019-cu il
10. Volkswagen Golf GTI 2023-cü il
Bu reytinqin lideri ikinci nəsil BMW 4 Series olub. Bu avtomobil 2020-ci ildən istehsal olunur və kupe, kabriolet və liftback kuzovlarında təklif olunur.
Qeyd edilir ki, BMW M440i-nin idman versiyası əla dinamika və xoş idarəetmə təklif edir. Ekspertlər həmçinin modelin məlumat-əyləncə sistemini və hibrid güc aqreqatını yüksək qiymətləndiriblər.
