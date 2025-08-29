Əkin sahəsini yandırdı, 400 manat cərimələndi

Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.

Day.Az xəbər verir ki, avqustun 28-i saat 12 radələrində Şabran şəhəri ərazisində Taxta Körpü su anbarının yaxınlığında 2 hektar əkin sahəsi və kol-kos yanıb.

Polis əməkdaşları tərəfindən həmin ərazinin yandırılmasına görə rayon sakini Şakir Kamilov saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülməklə, 400 manat məbləğində cərimələnib.