https://news.day.az/azerinews/1776884.html Əkin sahəsini yandırdı, 400 manat cərimələndi - FOTO Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Day.Az xəbər verir ki, avqustun 28-i saat 12 radələrində Şabran şəhəri ərazisində Taxta Körpü su anbarının yaxınlığında 2 hektar əkin sahəsi və kol-kos yanıb.
Əkin sahəsini yandırdı, 400 manat cərimələndi - FOTO
Şabranda əkin sahəsini yandıran şəxs məsuliyyətə cəlb olunub.
Day.Az xəbər verir ki, avqustun 28-i saat 12 radələrində Şabran şəhəri ərazisində Taxta Körpü su anbarının yaxınlığında 2 hektar əkin sahəsi və kol-kos yanıb.
Polis əməkdaşları tərəfindən həmin ərazinin yandırılmasına görə rayon sakini Şakir Kamilov saxlanılaraq barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülməklə, 400 manat məbləğində cərimələnib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре