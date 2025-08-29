https://news.day.az/azerinews/1776888.html Rəşad Dağlının həbsdən görüntüləri yayıldı - VİDEO Üç ildən çoxdur həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının ilk dəfə cəzaçəkmə müəssisəsindən görüntüsü yayılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, meyxanaçının yaxınları ilə görüntülü telefon danışığı sosial şəbəkələrlə paylaşılıb. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusunu öldürməkdə təqsirli bilinərək 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib.
Rəşad Dağlının həbsdən görüntüləri yayıldı - VİDEO
Üç ildən çoxdur həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının ilk dəfə cəzaçəkmə müəssisəsindən görüntüsü yayılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, meyxanaçının yaxınları ilə görüntülü telefon danışığı sosial şəbəkələrlə paylaşılıb.
Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı qonşusunu öldürməkdə təqsirli bilinərək 9 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkir.
Məlumat üçün bildirək ki, məhkumlarla görüş iki formada-qısamüddətli (telefon dəstəyi ilə) və uzunmüddətli (müəyyən günlərdə eyni otaqda) mümkündür.
