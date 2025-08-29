"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında oyunlarının tarixi bəlli oldu
UEFA Çempionlar Liqasının 2025/26 mövsümündə liqa mərhələsinin oyun cədvəli bəlli olub.
Day.Az xəbər verir ki, təmsilçimiz "Qarabağ"ın Liqa mərhələsində səkkiz rəqibi olacaq.
Onlar isə "Çelsi" (evdə), "Liverpul" (səfərdə), "Ayntraxt" (evdə), "Benfika" (səfərdə), "Ayaks" (evdə), "Napoli" (səfərdə), "Kopenhagen" (evdə) və "Atletik Bilbao" (səfərdə) klublarıdır.
"Köhlən atlar" 4 matçı evdə, digər dördünü isə səfərdə keçirəcək.
I tur: 16-18 sentyabr 2025;
II tur: 30 sentyabr-1 oktyabr 2025;
III tur: 21-22 oktyabr 2025;
IV tur: 4-5 noyabr 2025;
V tur: 25-26 noyabr 2025;
VI tur: 9-10 dekabr 2025;
VII tur: 20-21 yanvar 2026;
VIII tur: 28 yanvar 2026.
Pley-off və final mərhələləri:
1/8 finala vəsiqə üçün pley-off püşkü: 30 yanvar 2026;
1/8 final, 1/4 final, yarımfinal və final püşkü: 27 fevral 2026.
