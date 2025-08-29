https://news.day.az/azerinews/1776942.html Baş Prokurorluqda yeni şöbələr yaradıldı - Onlar rəis təyin olundu Baş Prokurorluqda struktur dəyişikliyi aparılıb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin tərkibində ilk dəfə Kibertəhlükəsizlik və İnformasiya Texnologiyaları şöbələri yaradılıb.
Baş Prokurorluqda yeni şöbələr yaradıldı - Onlar rəis təyin olundu
Baş Prokurorluqda struktur dəyişikliyi aparılıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin tərkibində ilk dəfə Kibertəhlükəsizlik və İnformasiya Texnologiyaları şöbələri yaradılıb.
Baş prokuror Kamran Əliyevin Əmri ilə Aydın Verdiyev Kibertəhlükəsizlik, Akif Məmmədyarov isə İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi təyin edilib.
Qeyd edək ki, idarədə daha əvvəl təsis olunmuş Kriminalistika şöbəsi də fəaliyyətini davam etdirir.
