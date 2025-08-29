Füzulidə Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi ilə vida mərasimi keçirilib - VİDEO
Şəhid Əliyev Sumbat doğulduğu Füzuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığında hərbi orkestrin dövlət himninin sədaları altında torpağa tapşırılıb.
Mərasimdə yerli ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, şəhidin doğmaları və kənd sakinləri iştirak edib.
Birinci Qarabağ müharibəsində - 1993-cü ildə Füzuli rayonu, Qacar kəndi ərazisində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş hesab olunan, lakin sonradan nəşi tapılan Əliyev Sumbat Nüdrət oğlunun nəşinin qalıqları Füzuli rayonuna gətirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hazırda şəhidlə vida mərasimi keçirilir.
Rayonun Aşağı Kürdmahmudlu kəndində, şəhidin doğulduğu evdə keçirilən vida mərasimində rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, hərbi qulluqçular, rayon sakinləri və şəhidin doğmaları iştirak edirlər.
