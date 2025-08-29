Lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə qəbul nəticələri açıqlandı
2025-2026-cı tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul keçirən lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə seçimlərin nəticələri şagirdlərin şəxsi kabinetlərinə əlavə edilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ARTİ məlumat yayıb.
Bildirilib ki, şagirdlər qəbul nəticələri ilə elektron hökumət portalı - sy.edu.az platforması üzərindən "İmtahanlar" bölməsindən tanış ola bilərlər. Qəbul olan şagirdlər üçün sorğular mərhələli şəkildə yaradılır. Hər bir şagird şəxsi kabinetində "Sorğularım" bölməsindən müvafiq məlumatları izləyə bilər.
Qəbul olan şagirdlərin sənədlərinin (şəxsi işlərinin) 2 sentyabr saat 16:00-dək qəbul olduqları təhsil müəssisəsinə təqdim edilməsi tələb olunur. Bu gündən başlayaraq qeyd olunan tarixədək sənədləri təqdim etməyən şagirdlərin sorğuları sistemdən silinəcək və qəbul nəticələri etibarsız hesab ediləcək. Əlavə sual yaranarsa, 146-2 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Qeyd edək ki, lisey və gimnaziyalara qəbul üzrə III mərhələ keçirilməyəcək.
Müvafiq keçidə daxil olaraq keçid balları ilə tanış ola bilərsiniz:
