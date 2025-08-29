https://news.day.az/azerinews/1776983.html Kerem Aktürkoğlunun gedəcəyi klub BƏLLİ OLDU Nəhayət, 1 aya yaxındır davam edən Kerem Aktürkoğlunun "Fənərbağça"ya transferi məsələsi isə yekunlaşmaq üzrədir. Day.Az Offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul klubu türkiyəli futbolçu üçün "Benfika" ilə razılığa gəlib. Keremin israrı bu transferdə vacib rol oynayıb. Bu barədə Türkiyə mətbautı məlumat yayıb.
