Elşən Xəzər Azərbaycandan buna görə gedib - ÖZÜ CAVABLADI
Azərbaycanı tərk etməyimlə bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir.
Day.Az əbər verir ki, bu sözləri Globalinfo.az-a keçmiş meyxanaçı Elşən Xəzər deyib.
O, işləri ilə əlaqədar müvəqqəti Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində olduğunu bildirib:
"Azərbaycanı niyə tərk edim axı? Bəli, Moskvaya gəlmişəm, amma bu o demək deyil ki, ölkəni həmişəlik tərk etmişəm. Bilirsiniz, sənətdən getdikdən sonra dolanışıq üçün bir iş qurmalı idim. Elə alındı ki, Moskvada restoran işlətdim. Mən bura həm müayinə, həm də iş üçün gəlib-gedirəm. İşlədiyim obyekti də boş buraxa bilmərəm".
Elşən Xəzər sentyabrda Azərbaycana gələcəyini qeyd edib.
Xatırladaq ki, E.Xəzərin Rusiyaya köçməsi xəbərini onun həmkarı Aqşin Fateh yayıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре