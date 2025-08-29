Trend BİA - 30 il: Agentliyin ölkənin həyatınndakı roluna sənətkarların baxışı
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrının baş rejissoru, Bakı Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri, Azərbaycanın Xalq artisti Aleksandr Şarovski Trend-in 30 illiyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
Onun sözlərinə görə, Trend təkcə Azərbaycanda və dünyada baş verən hadisələrdən daim xəbərdar olan informasiya agentliyi deyil, həm də ruhu və düşüncəsi ilə mənə yaxın olan, çox hörmət etdiyim və yorulmaz əməyini yüksək qiymətləndirdiyim insanların çalışdığı yerdir.
Trend-in əhatə etdiyi bütün sahələrdə - istər ictimai-siyasi, istərsə də iqtisadi sahələrdə, xüsusilə mənə yaxın olan yaradıcılıq sferası, mədəniyyət və incəsənət aləminə münasibəti həmişə yüksək səviyyədədir. Sizi bütün qəlbimlə yubileyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Allahdan sizə cansağlığı və uğurlar arzulayıram".
Azərbaycanın Xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Natəvan Şeyxova bildirib ki, Trend-də çalışanlar mənim üçün əziz insanlar və öz sahəsinin əsl peşəkarlarıdır.
O bildirib ki, 30 il gözəl yubileydir.
"Mənim üçün bu xəbər agentliyi həmişə operativlik, həyatın müxtəlif sahələrindən yüksək keyfiyyətli materialların təqdim edilməsi, əlbəttə ki, xalqımızın mənəviyyat, mənəvi dəyərlərimizin təbliği ilə bağlı olub. Həmişə ölkənin rifahına yönəlmiş fəaliyyətləriniz bundan sonra da yalnız ən yaxşı xəbərləri gətirsin".
