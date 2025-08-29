Prezident İlham Əliyev Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısına şiddətli töhmət verib

Azərbaycan Respublikası Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Rüfət oğlu Hüseynzadəyə işində yol verdiyi nöqsanlara görə şiddətli töhmət elan edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.