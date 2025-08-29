Fransada hava limanı dispetçerləri yenidən tətilə hazırlaşırlar
Fransada hava limanları dispetçerlərinin aparıcı həmkarlar ittifaqı SNCTA (peşə üzrə səslərin 60 faizini təmsil edir) sentyabrın 18-də ümummilli tətil elan edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə həmkarlar ittifaqının yayılmış rəsmi açıqlamasında bildirilib.
Tətilin 19 sentyabr səhərə qədər, yəni gecə növbəsinin sonuna qədər davam edəcəyi gözlənilir.
SNCTA rəhbərliyi bəyan edib ki, son aylar ərzində onlar sosial dialoqa üstünlük verərək əmək haqqı, idarəetmə və peşə şəraiti ilə bağlı konkret təkliflər irəli sürüblər. Lakin bu təşəbbüslərin nəticəsiz qalması ittifaqı sərt tədbirlər görməyə vadar edib: "Bu nəticəsiz dialoq artıq hər hansı islahat və inkişaf perspektivini bloklayır".
Həmkarlar ittifaqı 2024-cü il üçün inflyasiyaya uyğun maaş artımı tələb edir. Həmçinin, hava nəzarət xidmətində idarəetmə və rəhbərlik metodlarının köklü şəkildə dəyişdirilməsi çağırışını səsləndirib.
"Son illərdə hava nəzarət sistemində etimadsızlıq, cəzalandırıcı yanaşmalar və alçaldıcı idarəetmə üsulları hökm sürür. Biz əməliyyatlar idarəsinin rəhbərliyində dərin bir dəyişiklik istəyirik", - deyə SNCTA vurğulayıb.
Son aylarda hava nəzarətçilərinin bir neçə aksiyası Fransanın hava nəqliyyatında ciddi nəticələrə səbəb olub. İyulun 3-də və 4-də UNSA-ICNA və USAC-CGT həmkarlar ittifaqlarının çağırışı ilə keçirilən tətil zamanı təxminən 3 min uçuş ləğv edilib, yüzlərlə reys gecikmişdi. Həmin aksiyada SNCTA iştirak etməmişdi, lakin bu dəfə tətilin miqyası daha böyük ola bilər.
Sentyabrın 18-də tətil öncəsi Fransa hava limanlarında ciddi pozuntular gözlənilir. Tətillərin beynəlxalq uçuşlar da daxil olmaqla, minlərlə sərnişinin planlarına təsir edəcəyi ehtimal olunur.
