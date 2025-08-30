İran Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh dialoqunu dəstəkləyir – Laricani
Day.Az-ın məlumatına görə, bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani erməni həmkarı Armen Qriqoryanla Tehranda baş tutan görüşdə deyib.
Onun sözlərinə görə, İran bölgədə sülh və sabitliyin tərəfdarıdır və həmişə regionda davamlı sabitlik istiqamətində region ölkələrini güclü şəkildə dəstəkləyib.
Görüşdə iki ölkə rəsmiləri ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, yaxın gələcəkdə iki ölkə arasında strateji münasibətlər üzrə əməkdaşlıq sənədinin imzalanması, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin təkmilləşdirilməsi, Fars körfəzinin Qara dənizə birləşdirilməsi haqda fikir mübadiləsi aparıblar.
