“Qarabağ”ın oyunlarının təqvimi açıqlandı - Çempionlar Liqası
2025/26 mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində Azərbaycanı təmsil edəcək "Qarabağ"ın oyunlarının vaxtı müəyyənləşib.
Day.Az bu barədə UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir.
Ağdam təmsilçisi ilk matçını sentyabrın 16-da, Liqa mərhələsində sonuncu isə 2026-cı ilin yanvarın 28-də keçirəcək.
"Qarabağ"ın oyunlarının təqvimi aşağıdakı kimidir:
1-ci tur, 16 senyabr
"Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ"
2-ci tur, 1 oktyabr.
"Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka"
3-cü tur, 22 oktyabr.
"Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"
4-cü tur, 5 noyabr.
"Qarabağ" - "Çelsi" (İngiıtərə)
5-ci tur, 25 noyabr
"Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"
6-cı tur, 10 dekabr
"Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)
7-ci tur, 21 yanvar
"Qarabağ" - "Ayntraxt" (Almaniya)
8-ci tur, 28 yanvar
"Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ"
