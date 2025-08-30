“Qarabağ”ın oyunlarının təqvimi açıqlandı - Çempionlar Liqası

2025/26 mövsümü UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində Azərbaycanı təmsil edəcək "Qarabağ"ın oyunlarının vaxtı müəyyənləşib.

Day.Az bu barədə UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir.

Ağdam təmsilçisi ilk matçını sentyabrın 16-da, Liqa mərhələsində sonuncu isə 2026-cı ilin yanvarın 28-də keçirəcək.

"Qarabağ"ın oyunlarının təqvimi aşağıdakı kimidir:

1-ci tur, 16 senyabr

"Benfika" (Portuqaliya) - "Qarabağ"

2-ci tur, 1 oktyabr.

"Qarabağ" - "Kopenhagen" (Danimarka"

3-cü tur, 22 oktyabr.

"Atletik" (İspaniya) - "Qarabağ"

 

4-cü tur, 5 noyabr.

"Qarabağ" - "Çelsi" (İngiıtərə)

5-ci tur, 25 noyabr

"Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ"

6-cı tur, 10 dekabr

"Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland)

7-ci tur, 21 yanvar

"Qarabağ" - "Ayntraxt" (Almaniya)

8-ci tur, 28 yanvar

"Liverpul" (İngiltərə) - "Qarabağ"