Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı artırılıb

Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılıb.

Day.Az-ın məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin sayını yenidən artırıb.

 

Hazırda marşrutun hərəkət qrafikinə əlavə olunan yeni reyslə ümumi reyslərin sayı 5-dən 6-ya çatdırılıb.

Bildirilib ki, vətəndaşlar əlavə olunmuş reyslər barədə ətraflı məlumatı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən avtovağzallardan, eləcə də onlayn şəkildə "biletim.az" platforması vasitəsilə əldə edə bilərlər.