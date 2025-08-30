https://news.day.az/azerinews/1777191.html Naxçıvan-Bakı avtobus reyslərinin sayı artırılıb Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılıb.
Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avtobus reyslərinin sayı artırılıb.
Day.Az-ın məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Avtomobil Nəqliyyatı Agentliyi sərnişin sıxlığını nəzərə alaraq Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin sayını yenidən artırıb.
Hazırda marşrutun hərəkət qrafikinə əlavə olunan yeni reyslə ümumi reyslərin sayı 5-dən 6-ya çatdırılıb.
Bildirilib ki, vətəndaşlar əlavə olunmuş reyslər barədə ətraflı məlumatı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən avtovağzallardan, eləcə də onlayn şəkildə "biletim.az" platforması vasitəsilə əldə edə bilərlər.
