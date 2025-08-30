Trend müasir dünya mediasına inteqrasiyanı uğurla həyata keçirir - Novruz Aslan
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, millət vəkili Novruz Aslan Trend-in 30 illiyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
O bildirib ki, Trend müasir dünya mediasına inteqrasiyanı uğurla həyata keçirir:
"Azərbaycan azad sözə, plüralizmə, əxlaqi-mənəvi maarifləndirməyə, ümummilli maraqların ifadəsinə, dürüst gündəlik xəbərlərə olan təlabat milli mətbuatımız tərəfindən ödənilir. Müstəqil, qərəzsiz, doğru-dürüst informasiyanın operativ çatdırılması, həmçinin, dözümlülük, rəngarənglik və başqalarından fərqlənməyi özünün əsas prioriteti kimi qəbul edən "Trend İnformasiya Agentliyi" bu illər ərzində oxucuların dərin rəğbətini qazanıb.
Qloballaşan dünyamızda Elektron Kütləvi İnformasiya vasitələrinin bolluğu şəraitində öz imicini saxlamaq, yeni-yeni oxucu cəlb etmək çox çətindir. Lakin buna baxmayaraq, peşəkar, müasir dünyanın mediasına inteqrasiya etməyi bacaran kollektivlə Trend bunun öhdəsindən gəlmiş və daha da inkişaf edib. Agentliyin keçdiyi şərəfli yol müasir Azərbaycan mediası tarixində xüsusi çəkisi olan qurum olaraq, yeni fəaliyyətə başlayan elektron kütləvi informasiya vasitələri üçün bir örnəkdir.
Məsuliyyətlə və fəxrlə deyə bilərik ki, Trend-in fəaliyyətində nəinki Azərbaycan, bütövlükdə Xəzər regionunun siyasi, iqtisadi, sosial hadisələri, Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiya ilə bağlı xəbərlər operativ olaraq işıqlandırılır və dünya arenasına çıxması üçün bir etibarlı mənbə rolunu oynayır.
Fərəhli haldır ki, Trend-in 30 illik şanlı yubleyi Azərbaycan Milli Mətbuatın 150 illik yubleyinin qeyd edildiyi bir vaxta təsadüf edir.
Sizi və kollektivinizi bir daha bu əlamətdar gün münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza möhkəm can sağlığı, uzun ömür, milli mətbuatımızın inkişafı naminə apardığınız şərəfli işinizdə tükənməz enerji və yeni-yeni uğurlar arzulayıram".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре