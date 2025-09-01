https://news.day.az/azerinews/1777573.html Qurban Qurbanovun oğlunun toyudur "Qarabağ"ın futbolçusu, Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlının toyu olacaq. Day.Az xəbər verir ki, olay-ın əldə etdiyi məlumata görə Əsmər adlı xanımla ailə quran Musanın toyu 11 sentyabrda Bakının dəbdəbəli məkanlarından birində baş tutacaq.
