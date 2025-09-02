Bu ilin 8 ayı ərzində televiziya kanalları nə qədər cərimələnib? - AÇIQLAMA
2025-ci ilin ilk 8 ayı ərzində aparılan monitorinqlər nəticəsində 5 qanun pozuntusu faktı aşkarlanıb və müvafiq olaraq qanunauyğun tədbirlər həyata keçirilib.
Bu barədə Day.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Audioviziual Şuradan məlumat verilib.
Bildirilib ki, pozuntu hallarından ikisi "Media haqqında" Qanunun 14-cü maddəsinin (mediada yayımlanan informasiyaya dair tələblər), biri 38-ci maddəsinin (yayım hüququ) və ikisi "Reklam haqqında" Qanunun 4.3-cü maddəsinin (reklam olunan tibb müəssisəsinin lisenziyasının nömrəsinin göstərilməməsinə görə) tələblərinin pozulması ilə bağlı olub.
Bu pozuntulara görə yayımçılara ümumilikdə 3 yayımın dayandırılması (üç saat - 2 dəfə, iyirmi dörd saat - 1 dəfə) sanksiyası, 2 xəbərdarlıq tətbiq edilib.
Bu müddət ərzində yayımçılara münasibətdə cərimə ilə bağlı protokol tərtib edilməyib.
2024-cü il ərzində görülən tədbirlər
4 dəfə yayımın dayandırılması haqqında qərar qəbul olunub və 3 inzibati protokol tərtib olunub.
İl ərzində ayrı-seçkiliyin təbliğinə yol verdiyinə görə "MTV" kanalının yayımı 8 saatlıq, müstəsna yayım hüququnun pozulmasına görə "ATV", "ARB", "ARB Günəş" kanallarının yayımı 3 saatlıq dayandırılıb.
Peyk yayımı həyata keçirməyən platforma yayımçısı "Səhiyyə TV" MMC ("Səhiyyə TV" kanalı) barəsində "Reklam haqqında" Qanunun tələblərinin pozulması ilə bağlı müxtəlif vaxtlarda 2 inzibati xətaya dair protokol tərtib olunub və müvafiq məhkəmələr tərəfindən hər biri 8 min manat məbləğində olmaqla cərimə sanksiyası tətbiq edilib.
"İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti" ("İTV" kanalı) barəsində "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" Qanunun tələblərinin pozulması ilə bağlı inzibati xətaya dair protokol tərtib olunub və məhkəmə qərarına əsasən, kanal 3 min manat məbləğində cərimələnib.
2023-cü il ərzində görülən tədbirlər
3 dəfə yayımın dayandırılması haqqında qərar qəbul olunub və 1 inzibati protokol tərtib olunub.
İl ərzində qeyri-dəqiq reklam yayımlanmasına görə "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq, əxlaqdan kənar leksik (söyüş) məzmunlu informasiya yayımlanmasına görə "Space TV" kanalının yayımı 3 saatlıq, bir saatda yayımlanan reklam həcminin aşılmasına görə "Kanal S" kanallarının yayımı 3 saatlıq dayandırılıb.
"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC ("AZTV" kanalı) barəsində "Media haqqında" Qanunun tələblərinin pozulması faktı ilə bağlı protokol tərtib olunub və müvafiq məhkəmənin qərarına əsasən, kanal 5 min manat məbləğində cərimələnib.
2022-ci il ərzində görülən tədbirlər
3 dəfə yayımın dayandırılması haqqında qərar qəbul olunub.
Belə ki, uşaq proqramının energetik içki reklamı ilə kəsilməsinə görə "Space TV" kanalının yayımı 3 saatlıq, zorakılığı və qəddarlığı təbliğ edən informasiyaya yol verilməsinə görə "Space TV" və "ARB" kanallarının yayımı 3 saatlıq dayandırılıb.
2021-ci il ərzində görülən tədbirlər
"Azad Azərbaycan" Müstəqil Tele-Radio Kompaniyası ("ATV" kanalı) barəsində "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" Qanunun tələblərinin pozulması faktı ilə bağlı inzibati xətaya dair protokol tərtib olunub və müvafiq məhkəmənin qərarına əsasən, kanala 3 min manat məbləğində cərimələnib.
2020-ci il ərzində görülən tədbirlər
10 dəfə yayımın dayandırılması haqqında qərar qəbul olunub və 1 inzibati protokol tərtib olunub.
İl ərzində əxlaqdan kənar leksik (söyüş) məzmunlu informasiya yayımlanmasına görə "ARB" kanalının yayımı 6 saatlıq, tütün məmulatından istifadə səhnəsinin aşkar şəkildə yayımlanmasına görə "Space TV", "Xəzər TV", "ARB" kanallarının yayımı 1 saatlıq, bir saatda yayımlanan reklam həcminin aşılmasına görə "Space TV" (2 dəfə), "Xəzər TV", "ARB", "Lider TV", "ATV" kanallarının yayımı 3 saatlıq dayandırılıb.
Tütün məmulatından istifadə səhnəsinin aşkar şəkildə yayımlanmasına görə "Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC ("AZTV" kanalı) barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 428.11-ci maddəsinə əsasən cərimə olunması ilə bağlı protokol tərtib olunub və müvafiq rayon məhkəməsi tərəfindən kanal 5 min manat cərimələnib.
Qeyd edilib ki, 2024-cü ilin sonlarından başlayan və hazırda da davam edən audiovizual mediada piratçılıqla mübarizə çərçivəsində Audiovizual Şuranın tərtib etdiyi protokollar əsasında cari ilin ilk altı ayı ərzində platfotma operatoru lizensiyası olan 13 subyekt müvafiq məhkəmələrin qərarına əsasən hər biri 5 min manat məbləğində cərimələnib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре