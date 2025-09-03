https://news.day.az/azerinews/1778004.html Balaxanı yolunda "Mercedes" yanıb kül oldu - VİDEO Balaxanı-Binəqədi yolunda avtomobil yanıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, el arasında "Çeşka" kimi tanınan "Mercedes" C klass modeli alışıb. Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
Balaxanı yolunda "Mercedes" yanıb kül oldu - VİDEO
Balaxanı-Binəqədi yolunda avtomobil yanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, el arasında "Çeşka" kimi tanınan "Mercedes" C klass modeli alışıb.
Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
