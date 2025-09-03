Balaxanı yolunda "Mercedes" yanıb kül oldu

Balaxanı-Binəqədi yolunda avtomobil yanıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, el arasında "Çeşka" kimi tanınan "Mercedes" C klass modeli alışıb.

Hadisənin görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.