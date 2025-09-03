"Qarabağ"ın oyununun biletləri satışa çıxır - Çempionlar Liqası

"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsinin 1-ci turu çərçivəsində Portuqaliyada "Benfika"nın qonağı olacaq. Qarşılaşmanın biletlərinin qiyməti müəyyənləşib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Lissabon təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

 

5 sentyabr tarixində satışa çıxacaq biletlərin qiyməti 40-60 avro arasında dəyişir.

Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" qarşılaşması sentyabrın 16-da keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.