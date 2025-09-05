“Qızıl dövr”dən nadir avtomobillər ABŞ-də gizli kolleksiyada saxlanılır
ABŞ-da köhnə avtomobillərdən ibarət böyük bir kolleksiya üzə çıxıb. Bu nadir avtomobillər illərdir açıq havada, zibilxana şəraitində paslanaraq saxlanılır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bloqer Devid Frayburqer "YouTube" kanalında bu kolleksiyadan bəhs edib.
Bildirilir ki, bu avtomobillər amerikalı bir kolleksiyaçıya məxsus şəxsi ərazidədir və onun bərpa və ya satış niyyəti yoxdur.
Kolleksiyada bəzi avtomobillər nisbətən yaxşı vəziyyətdə olsa da, əksəriyyəti köhnə və istifadə olunmaz haldadır. Burada əsasən ABŞ-nin "qızıl dövrünə" 1950-1970-ci illərə aid modellər toplanıb.
Xüsusilə 1958-ci il istehsalı nadir "Edsel Ranger" avtomobili diqqət çəkir. "Ford" şirkəti tərəfindən yalnız 4 615 ədəd bu model istehsal edilmişdi.
Bundan əlavə, kolleksiyada 1968-ci il "Pontiac GTO" və "Oldsmobile 442" kimi güclü avtomobillər, həmçinin 1977-ci il istehsalı olan unikal "Ford Pinto Cruising Wagon" da yer alır. Yapon istehsalı olan "Nissan Datsun Z" də kolleksiyaya daxildir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре