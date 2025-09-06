Paşinyanın təyyarəsi ilk dəfə Azərbaycan hava məkanında

Day.Az "Novosti-Armenia"ya istinadən xəbər verir ki,  bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan məlumat verib.

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təyyarəsi avqustun 30-da Azərbaycanın hava məkanından xaricə uçub və sentyabrın 6-na keçən gecə geri qayıdıb.