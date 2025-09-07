https://news.day.az/azerinews/1778759.html Futbolçu Nəriman Axundzadə millinin heyətindən çıxarılıb Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib. Trend-in məlumatına görə, bu barədə AFFA-dan bildiriblər. Məlumata əsasən, hücumçu Nəriman Axundzadə zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.
Qeyd edək ki, komandamız DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 9-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Ukrayna yığması ilə qarşılaşacaq.
