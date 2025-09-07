Futbolçu Nəriman Axundzadə millinin heyətindən çıxarılıb

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə AFFA-dan bildiriblər.

Məlumata əsasən, hücumçu Nəriman Axundzadə zədə səbəbindən heyətdən çıxarılıb.

Qeyd edək ki, komandamız DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 9-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Ukrayna yığması ilə qarşılaşacaq.