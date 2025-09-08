https://news.day.az/azerinews/1778856.html Bakıda bəylə gəlin toya at belində getdi - VİDEO Bakıda bəy və gəlin toy mərasiminə atlarla yollanıblar. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər geniş marağa səbəb olub. Belə ki, cütlük Ziya Bünyadov prospekti boyunca atlarla şadlıq sarayına doğru hərəkət ediblər.
Bakıda bəylə gəlin toya at belində getdi - VİDEO
Bakıda bəy və gəlin toy mərasiminə atlarla yollanıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər geniş marağa səbəb olub.
Belə ki, cütlük Ziya Bünyadov prospekti boyunca atlarla şadlıq sarayına doğru hərəkət ediblər. Onların yolda kifayət qədər sərbəst və arxayın şəkildə at sürmələri isə xüsusilə diqqət çəkib.
Sözügedən kadrları təqdim edirik:
