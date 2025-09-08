https://news.day.az/azerinews/1778866.html Murad Dadaşovun Xalq artisti ilə VİDEOsu diqqət çəkdi Xalq artistləri Brilliant Dadaşova və Murad Dadaşov toy məclislərinin birində görüntüləniblər. Day.Az xəbər verir ki, onların birgə videosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Brilliant Dadaşova mahnı oxuyan zaman Murad nağaranı götürərək onu müşayiət edib. Həmin anları təqdim edirik:
Murad Dadaşovun Xalq artisti ilə VİDEOsu diqqət çəkdi
Xalq artistləri Brilliant Dadaşova və Murad Dadaşov toy məclislərinin birində görüntüləniblər.
Day.Az xəbər verir ki, onların birgə videosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Brilliant Dadaşova mahnı oxuyan zaman Murad nağaranı götürərək onu müşayiət edib.
Həmin anları təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре