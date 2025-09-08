Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək

Bakı 2026-cı il 24-28 may tarixlərində SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək.

Day.Az xəbər verir ki, bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilənin imzalanma mərasimi keçirilib.

