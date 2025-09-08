https://news.day.az/azerinews/1778870.html Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək Səbail Rayon Polis İdarəsinin 8-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışına qarşı keçirilən əməliyyat zamanı 32 yaşlı əvvəllər məhkum olunmuş Kənan Həsənov saxlanılıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək
Bakı 2026-cı il 24-28 may tarixlərində SportAccord Dünya İdman və Biznes Sammitinə ev sahibliyi edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu münasibətlə Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Halqası və SportAccord arasında rəsmi müqavilənin imzalanma mərasimi keçirilib.
