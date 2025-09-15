Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı İşçi qrupu yaradılıb

Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə İşçi qrupu yaradılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədpv müvafiq qərar imzalayıb.