Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı İşçi qrupu yaradılıb

Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində strateji əhəmiyyətli şəhərsalma təşəbbüslərinin dəstəklənməsi üzrə İşçi qrupu yaradılıb. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədpv müvafiq qərar imzalayıb.
