Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi ərzində neçə min könüllü fəaliyyət göstərəcək? - FOTO
Bakıda keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi üçün fəaliyyətə başlayan Uniforma və Akkreditasiya Mərkəzində 140-dən çox könüllü çalışır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İnsan resursları üzrə baş meneceri Lamiyə Şahməmmədova açıqlama verib.
O, yarış üçün 31 min nəfərin könüllü olmaq üçün qeydiyyatdan keçdiyini söyləyib:
"16 mini müsahibəyə çağırılıb və onlardan 2 minə yaxını Bakıdakı yarış üçün seçilib".
Bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İnsan resursları üzrə baş meneceri Lamiyə Şahməmmədovanın sözlərinə görə, builki yarış üçün ümumilikdə 31 min nəfər könüllü olmaq məqsədilə qeydiyyatdan keçib.
"Bu şəxslərdən 16 mini müsahibəyə dəvət olunub və onların arasından təxminən 2 min nəfər Bakıdakı yarışda könüllü kimi iştirak etmək hüququ qazanıb", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-dan 21-dək paytaxt Bakıda keçiriləcək.
