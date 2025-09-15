Uşaq marketi yandırdı

10 yaşlı uşaq marketdə yanğına səbəb olub.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bursada 10 yaşlı uşaq rmarketdə tualet kağızını alışqanla yandırıb. Yanğın böyümədən qısa zamanda müdaxilə edilərək söndürülüb.

Yanğın nəticəsində bəzi məhsullar zərər görüb və marketə maddi ziyan dəyib.

Polis təhlükəsizlik kamerası görüntülərini incələyərək uşağın tapılması üçün araşdırmalara başlayıb.