https://news.day.az/azerinews/1780629.html Uşaq marketi yandırdı - ANBAAN VİDEO 10 yaşlı uşaq marketdə yanğına səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bursada 10 yaşlı uşaq rmarketdə tualet kağızını alışqanla yandırıb. Yanğın böyümədən qısa zamanda müdaxilə edilərək söndürülüb. Yanğın nəticəsində bəzi məhsullar zərər görüb və marketə maddi ziyan dəyib.
Uşaq marketi yandırdı - ANBAAN VİDEO
10 yaşlı uşaq marketdə yanğına səbəb olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Bursada 10 yaşlı uşaq rmarketdə tualet kağızını alışqanla yandırıb. Yanğın böyümədən qısa zamanda müdaxilə edilərək söndürülüb.
Yanğın nəticəsində bəzi məhsullar zərər görüb və marketə maddi ziyan dəyib.
Polis təhlükəsizlik kamerası görüntülərini incələyərək uşağın tapılması üçün araşdırmalara başlayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре